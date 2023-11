Semplici: "Sarri ha i suoi concetti e li porta avanti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY SEMPLICI - Leonardo Semplici, ex tecnico tra le altre di Cagliari e Spal, analizza il Derby della Capitale. L'allenatore si concentra anche sui due mister di Lazio e Roma.

Semplici: "Sarri diverso da Mourinho, è molto diretto"

Ecco di seguito le dichiarazioni di Maurizio Semplici a Tuttomercatoweb.

Su Sarri

"Sarri l'ho visto una settimana in ritiro quest'anno e lo ringrazio. Ha un modo di far esprimere la squadra coi suoi concetti e li porta avanti. Ognuno deve avere i propri, inutile copiare gli altri. Lui li ha e li porta avanti anche quando le cose non vanno bene, ma è proprio nelle difficoltà che si fanno gli esami di coscienza e si cresce. Occorre prendersi le proprie responsabilità e capire dove si è sbagliato, per ripartire in modo ancor più determinato".

Sulle differenze tra Sarri e Mourinho

"Mou è un fuoriclasse nella comunicazione, ci ha insegnato tanto. È all'avanguardia. Maurizio ha un modo diverso, comunque molto diretto. Sono due metodi che hanno pari valore, ma certamente Mourinho ha qualcosa in più, basta vedere cosa ha creato anche dal punto di vista ambientale in una piazza difficile come Roma. In materia è un riferimento".