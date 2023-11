L'Italia vola agli europei se: tutte le combinazioni

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA EUROPEI - L'Italia ha due risultati su tre per volare agli Europei in Germania dell'estate 2024. Dopo la vittoria sulla Macedonia del Nord per 5-2, gli Azzurri di Spalletti hanno conquistato la possibilità di avere più opzioni in vista della sfida di lunedì 20 novembre 2023 con l'Ucraina.

Europei, la combinazione che qualifica l'Italia

Non ci sono tante vie. L'Italia volerà agli Europei che si disputeranno in Germania l'estate prossima se pareggerà o vincerà a Leverkusen contro l'Ucraina. In caso di sconfitta, invece, saranno gli ucraina a strappare il pass costringendo gli Azzurri a un nuovo, drammatico, play-off.

I play-off

Gli spareggi sono in programma a marzo 2024. Parteciperanno le nove migliori terze nei gironi eliminatori e le tre vincitrici dei gruppi di Nations League. Perciò l'Italia, a prescindere dal risultato in Ucraina, è già sicura di avere questo salvagente, dal momento che ha vinto il gruppo 3 della manifestazione. Le 12 squadre, comunque, si sfideranno in tre mini-gironi, due gare di semifinale secca e una finale.

La classifica del girone dell'Italia