Mitea: “Ho avuto contatti con la Lazio, ma volevo di più”

MITEA LAZIO - Destinato ad una grande carriera, per poi essere fermato dagli infortuni. Nicolae Mitea, ex calciatore romeno, dopo sole nove partite nella Dinamo Bucarest si trasferisce all’Ajax, ma ci rimane per poco a causa di un infortunio al ginocchio. Mitea ha però avuto anche la possibilità di approdare in Italia con Lazio e Genoa, due proposte da lui rifiutate. Intervistato da Sport.Ro, l’ex calciatore ha spiegato la sua decisione.

Nicolae Mitea e la proposta della Lazio rifiutata

"Ho avuto offerte da Lazio e Genoa da circa 700-800mila euro, ma volevo di più. Non sono particolarmente interessato ai soldi, ma ritenevo che le due offerte fossero al di sotto del mio valore. Amo il campionato italiano ma non ho giocato solo per soldi".