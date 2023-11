Patric: "Alla Lazio sono felice"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PATRIC LAZIO - Ha sorpreso tutti. Nel corso degli anni è cresciuto, ha cambiato ruolo e modo di giocare ed è diventato una certezza. Patricio Gabarron Gil, per tutti Patric, ha tenuto un alto rendimento anche in questo inizio di stagione, con la Lazio impegnata in Champions League. Nel corso di un'intervista a El Desmarque ha raccontato di trovarsi a suo agio con la maglia biancoceleste addosso.

Lazio, le dichiarazioni di Patric a El Desmarque

“Potevo andarmene gratis, pensavo che mi avrebbe fatto bene giocare in Spagna in un campionato in cui non avevo giocato e dove mi sarebbe piaciuto giocare, ma alla fine non ho fatto il passo perché qui mi sono sempre sentito a mio agio e rispettato e ho deciso di restare. A oggi sono ancora felice”.