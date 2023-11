Roma, Pagano: "Testa allo Slavia. Non è giusto parlare della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAGANO ROMA LAZIO - Riccardo Pagano è tra i giovani emergenti della Roma. Ieri si è presentato in conferenza stampa assieme a Josè Mourinho e ha risposto anche a una domanda sulla Lazio. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Verso Lazio - Roma: parla Pagano

"Ma non stiamo pensando al derby - confessa Riccardo -. Siamo completamente concentrati sullo Slavia, non è giusto parlare della Lazio. Adesso abbiamo una partita importante e daremo di tutto e scenderemo in campo per vincere. Poi al derby ci penseremo da venerdì".