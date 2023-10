Condò: "Lazio divertente, riparte come aveva finito"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO CONDO - L'esperto opinionista Paolo Condò ha espresso la sua analisi del match tra Sassuolo e Lazio. Il giornalista si complimenta con la formazione biancoceleste, ritenendo la prestazione divertente.

Condò: "Dopo la pausa la Lazio ha trovato continuità"

Ecco l'analisi di Paolo Condò fornita a Sky Sport al termine del match: "Lazio divertente, il Sassuolo ha steso un tappeto rosso ma la squadra di Sarri non si è fatta troppo pregare. La Lazio è alla seconda vittoria bella in campionato, dopo la pausa ha trovato continuità perché è ripartita così come aveva finito. Rovella ha giocato bene, Guendouzi ha fatto una grande partita, bene anche Castellanos".