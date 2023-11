Lazio Women per allungare il filotto, al Fersini arriva il Brescia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN BRESCIA - Alle ore 14:30 la Lazio Women riceve al Fersini il Brescia per allungare il filotto di vittorie consecutive. Dopo il successo ottenuto in rimonta contro la Roma, altro impegno fondamentale per le ragazze di Grassadonia.

Lazio Women, contro il Brescia ecco Baltrip Reyes

Riparte dopo la sosta Nazionali Serie B Femminile. La Lazio ha potuto recuperare alcune infortunate, come la Gomes che scenderà in campo con la maschera protettiva, e si prepara alla sfida al Brescia. Anche Popadinova torna a disposizione, mentre per la prima volta Grassadonia può contare su Baltrip Reyes, centrale nativa di Panama. Il suo acquisto è stato ufficializzato nei giorni scorsi con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali del club e, adesso, può anche scendere in campo a sostengo delle proprie compagne di squadra.