Lotito: "Kamada è forte e gli vogliamo bene, Sarri crede in lui"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO FEYENOORD ZONA MISTA - Anche il presidente Claudio Lotito ha commentato il successo della Lazio sul Feyenoord e, in particolare, si è espresso su Kamada in zona mista.

Le parole di Lotito in zona mista su Kamada

Queste le parole di Claudio Lotito rilasciate alla stampa asiatica in zona mista: "Daichi deve essere più cattivo? No ci sarà spazio anche per lui. È un calciatore forte a cui vogliamo bene. Ha iniziato nel modo giusto, poi ha rallentato, ma avrà modo di inserirsi al meglio. Il mister crede in lui e noi pure".