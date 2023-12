Stankovic rivela: "Potevo andare alla Fiorentina, poi alla Lazio le cose cambiarono"

Tempo di lettura: < 1 minuto

STANKOVIC LAZIO - Dejan Stankovic è stato un grande calciatore della Lazio. Ora allena il Ferencvaros e in Conference League affronterà la Fiorentina. In un'intervista a Sky Sport, il serbo ha raccontato un retroscena di mercato.

Lazio, il retroscena di mercato di Stankovic

"Io alla Fiorentina? La società fallì. Per questo non sono andato. Mancini era l'allenatore, avevo già fatto le visite, le foto e avevo preso le misure per l'abito. Sono rimasto alla Lazio e da lì ho iniziato a giocare e non ho mai smesso".