Le probabili formazioni di Atletico Madrid - Lazio: Kamada scalpita, Luca Pellegrini spera

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO - La Lazio è pronta a tornare ad affrontare l'Atletico Madrid in Champions League, a distanza di tre mesi circa dalla rete di Provedel all'ultimo respiro per il pareggio all'olimpico. Di seguito i momenti delle due squadre e le probabili formazioni dell'incontro.

Champions League, ultimo match dei gironi: le probabili formazioni di Atletico Madrid - Lazio

Il pareggio con l'Hellas Verona è stata una brutta caduta per la Lazio, che sembrava dare segnali di ripresa. Ma non è pessimista mister Maurizio Sarri, che definisce 'complesso' l'ambiente romano, che crea fin troppo aspettative alte. Un inizio campionato altalenante ha spedito i biancocelesti al decimo posto, un buon ritorno invece in Champions League ed anche in Coppa Italia, qualificandosi agli ottavi di entrambe le competizioni. Squalifiche, infortuni e febbre non corrono in aiuto al mister toscano per il match di questa sera contro l'Atletico Madrid, che non avrà a disposizione Rovella, Romagnoli e Patric ammalato. In difesa vedremo Gila con Casale. Guendouzi ha conquistato tutti e scalpita per il match, ma Kamada non è escluso in regia. Luca Pellegrini potrebbe avere una chance, insieme a Marusic. In porta ci sarà chiaramente Provedel. A completare il centrocampo, invece, Vecino sembra in vantaggio su Cataldi, insieme a Luis Alberto. Mentre in attacco verrà schierato il classico tridente: Zaccagni, Felipe Anderson ed il solito ballottaggio tra Castellanos ed il capitano Immobile .

ATLETICO MADRID (3-5-2)

Oblak

Molina

Gimenez

Witsel

Hermoso

Rlquelme

Llorente

Koke

De Paul

Griezmann

Morata

All. Diego Pablo Simeone

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusi

Casale

Gila

L. Pellegrini

Kamada

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Castellanos

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

Come arriva la Lazio alla sfida

Test di maturità per la Lazio, dopo un inizio altalenante in campionato ma un buon ritorno in Champions League dopo tanti anni con il suo pubblico presente. Attualmente decima la squadra di Sarri dopo 15 partite, un inizio complicato che può però migliorare con più maturità e qualche gol in più. Ottavi di Champions e di Coppa Italia non sono comunque male per i capitolini, che si contenderanno questa sera il primato nel girone con l'Atletico Madrid

Come arriva l'Atletico Madrid alla sfida

Se la passa sicuramente meglio l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'ex calciatore della Lazio, ora tecnico dei Colchoneros, ha fatto i conti con molti infortuni durante questo inizio di stagione. Ma non si possono lamentare, attualmente terzi in Liga, vengono da tre vittorie ed una sconfitta con il Barcellona in campionato. Anche loro questa sera vorranno terminare i gironi di Champions League da primi in classifica, con meno ansia visto che gli basterebbe anche un pareggio.

Il match di Champions League tra Atletico Madrid e Lazio andrà in scena di mercoledì 13 dicembre, e sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e LIVE-Streaming su SkyGo, NOW e Infinity+.

Daniele Izzo