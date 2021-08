NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 20 AGOSTO IN UN CLICK

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORANTA – Venerdì 20 agosto. La Serie A è ai nastri di partenza, da domani parte la caccia al tricolore e tutti i grandi club intendono partire col piede giusto, tra questi c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri che scenderà in campo domani sera alle 20;45 al Castellani di Empoli per la prima giornata. Uno dei principali obiettivi della nuova Lazio è quello di stupire e far divertire i tifosi. Per la partita di domani restano dei dubbi solo sul reparto offensivo, il principale ballottaggio è tra Luis Alberto e Akpa Akpro.

Il Mondo Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad iniziare la nuova stagione. La squadra è gia partita per la Toscana con grande voglia di ricominciare, a dimostrarlo sono le dichiarazioni del tecnico toscano in conferenza stampa e gli annunci sui social di Lucas Leiva e Luis Alberto. Nella conferenza stampa pre partita il nuovo allenatore dei capitolini ha parlato del debutto stagionale contro l’Empoli e della situazione legata al mercato sia in uscita che in entrata, facendo il punto soprattutto sul caso Correa. In entrata si registra l’arrivo di Pedro Rodriguez direttamente dalla Roma, nella giornata di oggi l’attaccante spagnolo ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Lazio. Generano curiosità anche le dichiarazioni di Felipe Anderson, l’esterno brasiliano tornato alla Lazio in quest’ultima sessione di mercato si sente più maturo rispetto al passato e spera di tornare a brillare sotto la guida di Sarri.

I fatti di oggi

Nella giornata di oggi anche il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato della partita di domani contro la Lazio. L’ex allenatore giallorosso ha analizzato la rosa della Lazio ed è tornato a parlare anche della sconfitta nella finale di Coppa Italia nel 2013. Si registeano, sempre in casa biancoceleste anche le dichiarazioni di Mattia Peruzzi sulla sua esperienza alla Lazio e sul suo futuro. Fanno molto effetto le dichiarazioni di Zenga, Capello e Sconcerti che continuano ad esaltare le qualità di Maurizio Sarri dal punto di vista tecnico. Non è dello stesso parere anche Katia Serra che definisce la Lazio di Sarri come la squadra meno convincente della Serie A. Per quanto riguarda la regola del fallo di mano, proprio oggi è stato stabilito che la decisione finale sulla volontarietà toccherà agli arbitri stessi.