NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 22 agosto in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Esordio perfetto quello della Lazio nella prima di Serie A. I biancocelesti con un 3 a 1 senza storia hanno sconfitto un Empoli comunque combattivo. A segno il Sergente, Lazzari e Immobile che dal dischetto ha chiuso il match. Voti dunque più che positivi per i ragazzi di Maurizio Sarri, con una menzione di merito particolare per Milinkovic autore della solita prova magistrale. Buona anche la gara di Pedro, fresco di passaggio dalla Roma alla Lazio. Lo spagnolo domani è atteso in Paideia per implementare le visite mediche. I numeri della partita del Castellani sono tutti per i bianc’azzurri che incassano i primi 3 punti della stagione. Ora testa allo Spezia che visiterà l’Olimpico sabato 28.