CONFERENZA STAMPA SARRI – Tutto pronto per l’esordio stagionale della nuova Lazio di “Mau“. I biancocelesti volano allo Stadio Carlo Castellani per sfidare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli sabato 21 agosto alle ore 20:45. Prima della partenza per la Toscana, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa presso il Centro Sportivo di Formello per presentare la gara.

Empoli-Lazio, Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match

“Felipe Anderson dovrebbe essere disponibile per domani. Ha dovuto sistemare delle faccende burocratiche per il trasferimento in Italia. L’ho visto giocare sia a destra che a sinistra e penso che possa interpretare entrambe le soluzioni. Sicuramente durante il corso della stagione potrei adattarlo in entrambe le posizioni”.

Sul centrocampo

“Domani vedrò chi inserire. Luis Alberto ha avuto una decina di giorni di difficoltà per alcuni acciacchi fisici. Akpa Akpro è un giocatore che in un momento in cui siamo in costruzione può darci una mano in fase di costruzione e difensiva. Ha tante qualità, durante la stagione ci tornerà utile”.

Su Luca Romero

“Penso di non aver mai visto un 16enne con questa qualita e determinazione. Si allena in maniera feroce ed è un ragazzo attento. Dal punto di vista fisico gli manca qualcosa, come normale che sia. Anche se non è totalmente pronto durante la stagione può darci sicuramente una mano”.

Su Luis Alberto

“Sembra stia cominciando piano piano a capire cosa voglio. Ha un grande talento e una tecnica straordinaria. Le qualità fisiche secondo me sono superiori a quello che a volte esprime. Ha un carattere particolare, un po’ introverso. Più impariamo a conoscerci più andremo d’accordo. Comunque non ho avuto problemi con lui”.

Sul mercato e Pedro

“Per me il mercato è un argomento pesante. Io voglio parlare della partita. Comunque l’idea di Pedro è una delle tante buttate giù questa estate. Sono contento che sia arrivato, si è aperta una possibilità ed è stata sfruttata. E’ difficile dire che il giocatore sia già pronto per il Castellani. Abbiamo fatto allenamenti più leggeri rispetto ai giorni precedenti. Ho visto brillantezza e penso che un piccolo spezzone di partita possa farlo. Difficile valutare”.

Su Correa

“Il ruolo di Correa è un ruolo da valutare. Si sta parlando di un giocatore forte e importante. Il ragazzo ha espresso la sua idea in tempi non sospetti e quindi c’è una situazione di stand-by e questo non lo mette sicuramente nelle condizioni mentali ideali per poter fare delle partite. Si sta comportando benissimo e in allenamento non ci sta facendo mancare assolutamente niente. Lo vedo bene sia come esterno sinistro che come attaccante centrale. Chiaramente abbiamo la figura di Immobile che blocca questo ruolo, però è una situazione in divenire”.

Sulla costruzione del gioco

“La situazione è in evoluzione. Stiamo lavorando ed io mi ritengo uno specialista. Vorrei veder funzionare tutto ma siamo ancora in fase di costruzione. Purtroppo il calcio di oggi è sempre meno per gli specialisti che per i tuttologi. Son contento perché ho visto un grande livello di applicazione e quindi è chiaro che ci sono dei momenti in cui l’evoluzione sembra più veloce o viceversa. L’applicazione dei ragazzi è comunque feroce e questo mi rende contento”.

Sulla partita contro l’Empoli

“Ad Empoli mi aspetto una partita difficile perché se ripete la partita che ha fatto la prima mezz’ora in Coppa Italia con il Vicenza. Non bisogna pensare in modo superficiale. Hanno grande qualità e può metterci in difficoltà. Corsi è un presidente straordinario che ha tirato fuori una squadra straordinaria. Sa come costruire le rose e quindi mi aspetto una partita difficile. Noi bisogna attenersi ai fatti. Noi ripartiamo dal sesto posto, ripartiamo da lì”.