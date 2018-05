A. Lopez: “La Lazio merita la Champions, ma senza Immobile…”

LAZIO INTER LOPEZ – L’ex attaccante della Lazio Antonio Lopez è preoccupato per l’eventuale assenza di Ciro Immobile (si sta tentando l’impossibile per recuperarlo in extremis) in vista della sfida con l’Inter di domenica prossima. Ecco quanto dichiarato alla radio tematica biancoceleste: “La compagine nerazzurra verrà nella Capitale con grande determinazione: la rosa di Luciano Spalletti è ricca di grandi giocatori come Mauro Icardi. La Lazio, però, saprà come affrontare la formazione milanese con al suo fianco un pubblico che sospingerà il gruppo biancoceleste al successo. Senza Ciro Immobile la Prima Squadra della Capitale perde qualcosa, è innegabile. È necessario, in tal senso, che calciatori come Felipe Anderson siano più decisivi in zona gol”.

VALE UNA STAGIONE – “La prossima gara con l’Inter sarà fondamentale per la Lazio. Dopo l’ultima giornata di campionato, non rimprovero nulla ai biancocelesti: gli uomini di Simone Inzaghi hanno giocato per vincere la sfida, non era facile, ed alla fine non sono arrivati i tre punti. La Prima Squadra della Capitale merita di raggiungere la qualificazione per la prossima edizione della Champions League essendo stata la compagine ad aver espresso il miglior calcio. Il gruppo c’è ed anche a Crotone la Lazio ha dimostrato il proprio valore su un campo dove tante grandi squadre hanno lasciato punti”.