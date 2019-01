Alessio, vice di Conte al Chelsea: “Zappacosta fa al caso della Lazio”

ZAPPACOSTA – Angelo Alessio, vice di Conte alla Juventus e al Chelsea, ha parlato di Zappacosta ai microfoni di Radio Incontro Olympia. “Davide fa sicuramente al caso della Lazio, ha le caratteristiche per fare il quinto a destra, il 3-5-2 è il modulo ideale per lui. E poi è un ragazzo esemplare. Se ha desiderio di giocare con continuità è giusto che chieda al Chelsea di andare via. Lì ha poco spazio, non gli garantiscono un posto da protagonista. Credo che abbia voglia di andare a giocare, poi chiaramente le società devono trattare l’aspetto economico della trattativa. Perché non gioca? Ora Sarri gioca col 4-3-3. Da quello che ho visto gli serve un difensore che scende meno, che pensi più alla copertura. Davide appoggia sempre l’azione, si inserisce, a volte invece il Chelsea tiene la difesa bloccata dietro“.