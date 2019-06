Anti-social e amante della fisarmonica: alla scoperta di Hinteregger

HINTEREGGER LAZIO – È assalto a Martin Hinteregger in casa Lazio: il mancino è il candidato numero uno a prendere il posto di Radu, in uscita. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha tracciato un identikit del difensore: non usa i social media, a cui preferisce la fisarmonica.

ANTISOCIAL – È un tipo particolare, Hinteregger, niente a che vedere con il prototipo del calciatore moderno. Niente Facebook, Twitter, Instagram: “Ho i miei amici che so essere realmente tali. Ci pensano già loro a dirmi costa sto facendo bene e cosa no, non ho bisogno di leggere centinaia di commenti. E poi non mi piace la piega che stanno prendendo i giovani d’oggi: appena vengono convocati, il loro primo pensiero è mettere una foto sui social per ricevere dei consensi” ha spiegato tempo fa il ventiseienne. Fino a qualche mese fa il giovane andava in giro con un telefono cellulare a conchiglia nella sua tasca, senza neanche connessione internet.

LA PASSIONE PER LA FISARMONICA – Nel tempo libero il calciatore preferisce dedicarsi alla fisarmonica, una passione trasmessa dalla famiglia, in cui sono tutti musicisti. “Da bambino ho tralasciato un po’ questo ambito per dedicarmi allo sport, adesso sto recuperando il tempo perduto. Un po’ per riconoscenza verso mio padre e mia madre, un po’ perché penso al mio futuro dopo il calcio”.