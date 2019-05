Atalanta, Gasperini: “Abbiamo cancellato la finale di Coppa Italia perché abbiamo altri traguardi, mentre per la Lazio era l’ultima chance”

ATALANTA GASPERINI – Alla vigilia del match contro la Juventus, il mister dell’Atalanta Gasperini ha avuto modo di tornare a parlare della finale di Coppa Italia persa contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni.

CANCELLATA LA FINALE – “Psicologicamente siamo delle bestie. Siamo usciti vincitori da questo punto di vista: abbiamo cancellato la finale di Coppa Italia perché abbiamo altri traguardi, mentre per la Lazio era l’ultima chance. Ora ci giochiamo i punti per l’Europa League o la Champions League. Siamo in trance agonistica da mesi e mesi, il calendario da gennaio ci ha proposto sfide su due fronti e la nostra forza è sempre stata quella di mantenere la concentrazione sull’impegno di turno”.