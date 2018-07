ATALANTA. Gasperini: “Che il Papu debba andare alla Lazio lo dice una sola campana”

LAZIO PAPU GOMEZ GASPERINI – La stagione dell’Atalanta non poteva iniziare meglio: tre le amichevoli giocate e vinte finora dai nerazzurri. In occasione dell’ultima gara contro l’Hertha Berlino, un soddisfatto Gian Piero Gasperini ha commentato il ritiro estivo bergamasco, non risparmiando una certa ironia per le voci che vogliono il Papu Gomez alla Lazio.

PAPU ALLA LAZIO? – “Il Papu non l’ho mai visto così determinato, e non è che anche Hans scherzi: ci si allena duramente e con convinzione solo nella prospettiva di andare via? Che Gomez debba andare alla Lazio lo sostiene una sola campana”.