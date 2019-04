Atalanta, Gasperini: “Vincendo contro la Lazio non saremo sicuramente in Champions”

GASPERINI – Nella serata di ieri, l’Atalanta ha sconfitto per 2-0 l’Udinese e si è portata al quarto posto in classifica. Il tecnico degli orobici Gasperini, si è espresso riguardo la corsa Champions e sulla Lazio, prossima avversaria della dea. Queste le sue parole rilasciate a Sky.

LAZIO ATALANTA – “Vincendo contro la Lazio non saremo sicuramente in Champions, perché poi devi vincere quelle dopo. E’ chiaro che se noi vinciamo le nostre gare, gli altri non ci possono raggiungere, questo è ovvio. Sono tutte partite equilibrate, ma noi abbiamo una condizione morale altissima, continuiamo a giocare con grande efficacia. I ragazzi hanno un merito straordinario perché in questo momento credono fortemente a tutto”.

CONDIZIONI ILICIC – “Per lui è difficile strutturalmente recuperare in pochissimi giorni la partita, figuriamoci tre di fila. Ieri ha provato l’allenamento ma dopo dieci minuti si è accasciato. Spero che domenica ci sia perché ha un grosso affaticamento agli adduttori. Ieri però non era in grado di scattare e calciare e quando è così non puoi giocare”.

AVVERSARIA NUMERO UNO CHAMPIONS LEAGUE – “In ordine guardo la classifica, c’è la Roma a un punto, il Torino a tre. Ci sono dodici punti in palio, tutti devono vincere tre partite e se qualcuno ne vince quattro sarà aritmetico. Inoltre c’è il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende più affascinante il tutto”.