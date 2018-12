Atalanta-Lazio, Di Gennaro: “Sarà una bella sfida, la Dea potrebbe soffrire un giocatore come Correa”

ATALANTA LAZIO INTERVISTA DI GENNARO – La 16esima giornata di Serie A prevede due posticipi molto importanti in chiave quarto posto. Lunedì sera si sfideranno Atalanta e Lazio mentre martedì chiuderanno il programma Bologna e Milan. Antonio Di Gennaro, ex centrocampista ed ora opinionista, ha raccontato le sue aspettative sul match di Bergamo ai microfoni del canale tematico biancoceleste.

ATALANTA-LAZIO – “L’Atalanta gioca sempre un calcio propositivo ed aggressivo. Lunedì ci vorrà la Lazio migliore e tanta attenzione. I biancocelesti devono essere pronti alle grandi ripartenze. Luis Alberto e Milinkovic, oltre ad Immobile, devono essere bravi in questo. Sarà una bella sfida e chi dovesse vincere potrebbe avere chance importanti”.

LAZIO – “Il mister laziale ha diverse scelte: Cataldi si sta proponendo molto bene anche come regista, può crescere ancora. Correa a partita in corso è in grado di rompere gli equilibri avversari e la Dea, con lui di fronte, potrebbe soffrire. Luis Alberto sta crescendo e sembra che pian piano ritroverà la condizione, ha inventiva, classe e talento ed è fondamentale per Inzaghi. Milinkovic invece ancora è indietro”.