Atalanta-Lazio, il doppio ex Biava: “A Bergamo si può colpire con la velocità di Immobile”. Poi sul ritiro…

ATALANTA LAZIO INTERVISTA BIAVA – Il prossimo turno di campionato mette di fronte una contro l’altra Atalanta e Lazio. La partita, in programma lunedì 17 dicembre alle 20:30, è uno scontro diretto tra due formazioni che puntano l’Europa. Giuseppe Biava ha vestito in carriera entrambe le maglie. Mentre con gli orobici ha disputato appena 18 incontri, con l’aquila sul petto è stato protagonista di ben 148 presenze e 6 gol tra il 2010 ed il 2014. Intervenuto ai microfoni del canale tematico della società, ecco quali sono le sue sensazioni in vista dell’attesissimo match.

ATALANTA-LAZIO – “L’Atalanta ultimamente sta facendo bene, ha trovato un assetto solido con Gasperini. Sarà una bella partita, sicuramente riuscirà a scaldare i tifosi, dato che qui a Bergamo fa davvero freddo in questi giorni. La Lazio deve contare sulla velocità di Immobile per cercare di bucare la difesa di Gasperini, ma deve fare attenzione perché l’Atalanta punta molto sulle ripartenze. La squadra di Inzaghi deve tenere botta nel primo tempo e poi spingere nel secondo, perché è vero che Gomez e compagni hanno molta fisicità e resistenza, ma dopo 45 minuti corrono meno anche loro”.

RITIRO LAZIO – “Quando sono arrivato alla Lazio la squadra andava male e quindi andammo in ritiro a Norcia. Sono soluzioni che servono, vivendo insieme per una settimana i giocatori si compattano. A noi era tornato utile con Reja nel 2010 e poi prima della finale di Coppa Italia del 26 maggio. La squadra può ritrovare la concentrazione persa. L’ultimo ritiro credo che sia venuto per far vedere che la società ci crede e che ha grandi obiettivi. Non ci sono solo ritiri punitivi, la squadra è la prima a rendersi conto di quello che succede”.

MOMENTO LAZIO – “A volte le pressioni della stampa possono distrarre e destabilizzare l’ambiente interno allo spogliatoio. Alcune voci su allenatore o sulla dirigenza possono creare dei fastidi. La reazione della Lazio in questo senso si è vista nell’esultanza dopo il gol contro la Sampdoria”.

SCELTE TATTICHE – “Gasperini vuole dei difensori molto aggressivi. L’attacco della Lazio dovrà essere brava ad attaccare la profondità, quindi vicino a Immobile ci vedrei meglio uno come Luis Alberto o Correa, non tanto Caicedo”.

MILINKOVIC – “Credo che questo sia un momento un po’ sfortunato per lui. Mi ricordo che quando sono arrivato alla Lazio ho avuto un periodo di difficoltà che è durato circa quattro mesi. Purtroppo sono delle fasi, ma si possono superare”.

OBIETTIVI LAZIO – “L’anno scorso la Lazio ha dimostrato di poter arrivare in fondo, nel campionato corrente c’è più concorrenza. Sicuramente la squadra ha tutto quello che serve per tagliare traguardi importanti. Ha ragione Acerbi a dire di guardare avanti e di lasciarsi il passato alle spalle, con la pazienza e con la determinazione si può uscire da questo momento di stallo. Il gruppo ha dimostrato di essere competitiva e viva”.