Atalanta-Lazio, saranno 30000 i tifosi biancocelesti presenti: si va verso il sold out anche della tevere

ATALANTA LAZIO TIFOSI – Domani serà andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, allo stadio Olimpico sono previsti circa 30000 tifosi biancocelesti e 22000 bergamaschi. I settori laziali sono praticamente sold out, con la tribuna tevere che va verso l’esaurimento dei posti nelle ultime ore. Resta ancora una buona disponibilità in Monte Mario, che però è riservata ai supporters atalantini.