AURONZO 2018. Lazio, oggi alle 17 la seconda amichevole

AURONZO LAZIO AMICHEVOLE – Dopo il primo test con la squadra di casa (terminato 20 a 0) ed in attesa dell’amichevole di lusso contro l’Arsenal il prossimo 4 agosto, la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore incontrerà oggi, domenica 22 luglio alle 17, la Top 11 Radio Club 103. I biglietti, dal prezzo di 12 euro e gratuiti per i bambini sotto gli otto anni – sono acquistabili nella casetta di legno adiacente lo stadio Zandegiacomo.