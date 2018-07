AURONZO. Tommasi fa visita alla Lazio in ritiro (FOTO)

AURONZO RITIRO LAZIO TOMMASI – Decimo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Giornata di viste per i biancocelesti perché a far visita alla squadra di Formello ci ha pensato il presidente della Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi il quale, da rito come per tutti i club di Serie A, ha incontrato dopo il pranzo i calciatori presso l’hotel, che li ospita da dieci giorni a questa parte, per un’informale chiacchierata introduttiva alla prossima stagione dato che fra poco meno di un mese avrà inizio il Campionato di Serie A.