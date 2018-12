Bologna, Pippo Inzaghi: “Domani sarà una grande emozione per tutta la famiglia”

LAZIO BOLOGNA INZAGHI – Non interverrà in conferenza stampa Filippo Inzaghi a differenza di Simone, che invece parlerà da Formello alle ore 17. L’allenatore del Bologna ha comunque rilasciato dichiarazioni a BFC TV, dove ha analizzato la sfida del 26 dicembre contro la Lazio e sopratutto contro il fratello Simone.

BOLOGNA – “Abbiamo Dalcinelli e Dijks che non stanno benissimo. Falcinelli ha la febbre, cosi come Dijks, vediamo se possiamo recuperarli anche se per Falcinelli è più difficile. Pulgar oggi ha fatto il primo allenamento, vediamo se è disponibile per venire almeno in panchina, Poli è recuperato.”

BOLOGNA LAZIO – “E’ la terza partita in 8 giorni, ma negli ultimi 20 minuti abbiamo sempre dimostrato di stare bene e abbiamo provato a vincere, la squadra sta bene. qualcuno lo cambieremo ma senza stravolgimenti, ci aspetta una sfida difficile ma giochiamo in casa e speriamo di passare un bel 26 dicembre.

LAZIO – “La Lazio non è andata in Champions immeritatamente nella passata stagione per quello che ha espresso. Affrontiamo una grande squadra e partiamo sfavoriti così come contro il Milan ma abbiamo dimostrato che se stiamo concentrati possiamo rompere le scatole a tutti,speriamo di fare una grande gara, contro queste squadre serve la gara perfetta.”

SFIDA INZAGHI – “Sarà strano ma sarà una grande emozione soprattutto per la mia famiglia e per chi ci vuole bene. Ritrovarsi in Serie A dopo quello che il calcio ci ha dato è veramente chiedere troppo. Sarà una bella emozione sia prima che dopo per la famiglia e i miei nipoti che saranno allo stadio. Che vinca il migliore ma sicuramente sara una partita molto strana anche se credo che alla fine ognuno penserà al bene della sua squadra”.