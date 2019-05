Bologna, pronto il ricorso per la squalifica di Dijks: potrebbe giocare contro la Lazio

BOLOGNA DIJKS – Nel finale di Milan-Bologna, gli emiliani si sono visti espellere in pochi minuti Sansone e Dijks. Nella giornata di ieri il giudice sportivo ha sanzionato con una giornata di squalifica il primo e con due il secondo. Come riporta Repubblica però, i felsinei sono pronti a fare ricorso per ridurre la sanzione dell’olandese ad una sola partita per averlo disponibile contro la Lazio.