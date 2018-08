BOOKMAKER. Quotisti senza dubbi: sarà CR7 il capocannoniere della Serie A. E Ciro…

BOOKMAKER CAPOCANNONIERE – Con Ronaldo in Serie A, cambia tutto anche tra gli scommettitori che danno piena fiducia al campione portoghese: sarà lui il capocannoniere dell’attuale stagione. Nonostante l’ex Real Madrid sia rimasto a secco nelle prime due gare del campionato, i quotisti reputano che abbia tutto il tempo per rifarsi. Secondo Agipronews, CR7 è inseguito da Gonzalo Higuain, poi da Icardi e Ciro Immobile la cui posta in gioco è la stessa. Possibilità anche per Edin Dzeko, il bomber della Roma.