Caceres verso l’addio: “La verità è una sola” (FOTO)

CACERES ADDIO LAZIO – La verità è una sola. Dopo un anno dal suo arrivo, Martin Caceres è pronto a cambiare di nuovo. Tanto amato in patria, non è riuscito a trovare lo stesso spazio nella Lazio, anche dopo il buon Mondiale in Russia. E allora le parole di Anellucci, suo agente, vengono riprese dal giocatore che sui social sottolinea la voglia di cambiare aria per avere la possibilità di giocare di più: “La realtà è una sola, bastano poche parole per far capire quello che succede”.