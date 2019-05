CAGLIARI LAZIO – Sabato alle 18:00, la Lazio affronterà in trasferta il Cagliari. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, a partire dalle 10 di oggi è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Il prezzo del biglietto è di 20 euro. Questo il comunicato ufficiale.