CALCIOMERCATO, cambia la situazione Basta: può andare al Bologna

CALCIOMERCATO LAZIO – Con l’approdo di Mihajlovic sulla panchina del Bologna, Basta può finalmente trovare una sistemazione. In uscita da inizio mercato, il serbo non ha ancora trovato una squadra. L’esonero di Pippo Inzaghi può però aiutare l’altro fratello, Simone, a liberarsi di uno dei tanti esuberi presenti in rosa. Infatti il Bologna di Mihajlovic è alla ricerca di un esterno destro. Come spiega il Corriere dello Sport, la situazione adesso sembra essere cambiata: l’allenatore serbo è un estimatore del suo connazionale e lo vorrebbe in squadra.