Calciomercato, capitolo difesa: Vavro prima del ritiro di Auronzo, Cipriano in Primavera

LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio prepara il doppio colpo in difesa: Denis Vavro e Gustavo Cipriano. Il primo è un gigante slovacco in forza al Copenhagen: paragonato in prospettiva al connazionale Skriniar, piace anche all’Atalanta e alla Roma. La Lazio comunque si è mossa in anticipo ed è in pole. I danesi chiedono 12 milioni, Tare ne ha stanziati 10 per il suo acquisto. Inzaghi vorrebbe il difensore prima dell’inizio del ritiro, il ds albanese proverà nei prossimi giorni ad accontentarlo.

CIPRIANO – Il baby difensore del Santos Cipriano invece è sempre più vicino al biancoceleste. In Brasile davano per concluso l’affare ma c’è ancora distanza sulla formula. L’idea della Lazio è di affiancare il 2001 al capitano Armini in Primavera per far crescere in casa la coppia del futuro. Da ieri i genitori di Cipriano seguono la Lazio su Instagram, un indizio in più di un’affare che procede sempre più spedito.