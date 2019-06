Calciomercato, dalla Turchia: Caicedo vicino al Galatasaray

CALCIOMERCATO CAICEDO GALATASARAY – Il Galatasaray ci prova ancora per Caicedo. Il club turco aveva tentato l’affondo già nello scorso gennaio ma la Lazio bloccò immediatamente la trattativa. Adesso il vento è cambiato e sia la Lazio sia Caicedo non disdegnerebbero un addio: i biancocelesti vorrebbero sostituirlo con un profilo più giovane, all’ecuadoregno la SuperLig non dispiacerebbe affatto. Il club turco e l’entourage dell’attaccante lavorano: l’impressione è che stavolta la trattativa potrebbe andare in porto.