Calciomercato, duello Parma-Fiorentina per Patric

LAZIO CALCIOMERCATO PATRIC – Patric potrebbe lasciare la Lazio. La sua duttilità, apprezzata spesso da Inzaghi, non è passata inosservata in Serie A e come riporta Il Corriere della Sera, diversi club sarebbero interessati al suo acquisto. Al momento Parma e Fiorentina sembrerebbero in pole ma anche il Cagliari ha chiesto informazioni: da chiarire sarà la volontà del giocatore e della società biancoceleste.