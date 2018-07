CALCIOMERCATO. Grujic: “C’è ancora tempo per decidere il mio futuro”

CALCIOMERCATO GRUJIC LAZIO – La Lazio con l’acquisto di Badelj (per lui domani mattina le visite mediche in Paideia) ha chiuso il mercato in entrata per quanto riguarda il reparto di centrocampo, ma sono di oggi le dichiarazioni, riportate da walesonline.co.uk, di un giocatore che Tare ha seguito nel corso dell’estate: Marko Grujic del Liverpool.

NESSUNA FRETTA – “Vedremo quale sarà. C’è ancora molto tempo fino ad agosto. Non c’è fretta. Devo valutare cosa sarà meglio per la mia crescita, per il club e per tutti quanti. Voglio essere un giocatore del Liverpool nei prossimi anni. Sono arrivati grandi giocatori e l’atmosfera nello spogliatoio è molto bella. Continuiamo a migliorare ogni giorno”