CALCIOMERCATO, il Copenaghen abbassa il prezzo per Vavro: il difensore sempre più vicino

CALCIOMERCATO LAZIO VAVRO – La Lazio continua a monitorare Denis Vavro, uno dei primi obiettivi per la difesa. In particolare, lo slovacco del Copenaghen sarebbe vicino al ‘sì’, come già reso noto dal suo like pubblico, su Instagram, ad un post sul club biancoceleste.

RICHIESTA ABBASSATA – Anche il club danese sarebbe intenzionato a sbloccare la situazione. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la squadra che detiene il cartellino del classe ’96 è pronto ad abbassare le proprie pretese da 12 a 10 milioni di euro. La fumata bianca è vicina?