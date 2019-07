CALCIOMERCATO LAZIO GAICH – Adolfo Gaich è un nome che piace e non poco al ds Tare. Le due parti si sono già incontrate qualche settimana fa a Roma ma l’affare si bloccò per la richiesta del San Lorenzo: il club argentino infatti per l’attaccante avrebbe richiesto 8 milioni più il 20% su una futura rivendita. La dirigenza della Lazio a quel punto avrebbe lasciato tutto in sospeso rimandando al futuro ogni possibile trattativa.

GENOA – Il Genoa, tramite il presidente Preziosi, avrebbe allora fiutato l’affare. Come riporta calciomercato.com, il numero uno rossoblu avrebbe voluto portare subito in Liguria l’attaccante ma mister Andreazzoli avrebbe bloccato la richiesta: l’allenatore avrebbe richiesto profili più pronti, come il suo pupillo Caputo: alla fine il compromesso è ricaduto su Andrea Pinamonti, promessa classe ’99 pagato ben 18 milioni dall’Inter.