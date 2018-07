CALCIOMERCATO. Lazio-Milinkovic: Lotito prepara maxi offerta per farlo rimanere

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Possibile ribaltone in casa Lazio. Colui che sembrava destinato a lasciare la capitale, ora potrebbero invece crearsi dei presupposti per rimanere in biancoceleste. Si tratta ovviamente di Milinkovic-Savic che molti vedono prossimo alla Juventus solo nel caso i bianconeri lasceranno andare Pjanic a Barcellona (quindi in caso di ingenti entrate economiche). Il Corriere dello Sport, però, racconta un aneddoto davvero interessante. Il presidente Claudio Lotito, in arrivo ad Auronzo di Cadore, avrebbe già pronti i contratti di rinnovo, oltre per Radu e Immobile, anche per il centrocampista serbo il quale viene visto, dalla società un punto ferma per il futuro progetto di gioco di Inzaghi. Il Sergente, però, spera di poter trovare destinazione fra Manchester United, PSG, Monaco, Chelsea e Real Madrid.