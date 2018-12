CALCIOMERCATO LAZIO – In estate è circolato con insistenza il nome di Badstuber in ottica Lazio. Il classe ’89 è in scadenza nel 2021 con lo Stoccarda, ma è fermo da inizio novembre per un problema al polpaccio. Come riporta Sport1, la Lazio, che già in passato ha fatto un sondaggio per l’ex Bayern, potrebbe affondare definitivamente il colpo.