CALCIOMERCATO. La Lazio ha scelto Proto: pronto un biennale

CALCIOMERCATO LAZIO – Il futuro della porta della Lazio è ancora Strakosha. Il portiere è stato blindato dalla società che ha rifiutato un’offerta del Liverpool. Nonostante l’albanese rimanga in biancoceleste, si cerca un secondo che possa sostituirlo nei momenti di stanchezza e soprattutto possa insegnargli qualcosa con la sua esperienza. Per questo motivo la scelta è ricaduta su Proto, portiere dell’Olympiacos. Il belga ha origini italiane: suo nonno partì proprio dal Bel Paese, precisamente dalla Sicilia, ed emigrò in Belgio. Proto ha giocato con l’Anderlecht e da un anno è in Grecia. Per il portiere è pronto, secondo il ‘Corriere dello Sport’, un biennale. Il belga porterà a Roma esperienza e professionalità, e sarà pronto a far rifiatare Strakosha nei momenti di stanchezza del giovane albanese.

J.C.