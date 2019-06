CALCIOMERCATO. Lazio: si avvicina Fares, nell’operazione pronte due contropartite

LAZIO FARES – Mohamed Fares sembra avvicinarsi sempre più alla Lazio. Come riporta l’edizione odierna del Tempo la Spal riscatterà per 2 milioni di euro l’esterno dal Verona. In questo modo i biancocelesti potranno trattare direttamente con gli estensi. Il club di Lotito, sarebbe disposto ad inserire nell’operazione il trasferimento a titolo temporaneo di Murgia e Bruno Jordao. Il primo è già da gennaio in prestito a Ferrara, il secondo potrebbe compiere lo stesso cammino del centrocampista romano che negli ultimi 6 mesi si è pienamente ritrovato. Entrambe le contropartite sembrano piacere al presidente degli emiliani Mattioli.