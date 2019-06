Lazio-Petagna, il Torino si intromette

CALCIOMERCATO – Il tavolo delle trattative tra Lazio e Spal si fa sempre più vivo con tanti nomi che circolano da una parte e l’altra. Rimane viva la pista Lazzari, col club emiliano interessato all’acquisto a titolo definitivo di Murgia. In orbita biancoceleste sembra circolare il nome di Petagna dopo il mancato acquisto di Wesley e Tare vorrebbe provare l’assalto. I colloqui tra le due società continuano e non sono esclusi colpi di scena.

PETAGNA TORINO – Dopo la grande stagione disputata a Ferrara, l’ex attaccante dell’Atalanta è in cima alla lista di tanti club, tra cui il Torino di Walter Mazzarri. Zaza è sul piede di partenza e il tecnico granata cerca una valida alternativa a Belotti. L’operazione potrebbe andare in porto nel momento in cui il club di Cairo verrebbe ripescato in Europa League, nel caso il Milan fosse escluso dalla Uefa.