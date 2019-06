CALCIOMERCATO, Lazzari e Jony sempre più vicini. E in difesa…

CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI JONY – La Lazio vuole accelerare sulle fasce. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi per la prossima stagione abbandonerà il modulo fantasia – data anche la possibile partenza di Milinkovic – e darà maggior velocità alla squadra. Ecco perché ha bisogno di esterni veloci e giovani. I nomi? Lazzari a destra e lo spagnolo Jony a sinistra.

LA SITUAZIONE – Per l’esterno della Spal, si sta valutando una contropartita tecnica partendo dal rinnovo del prestito di Murgia. Possibile anche l’inserimento di Cataldi o Palombi (appena rientrato dal Lecce) per arrivare ai 15 milioni richiesti dal club. per quanto riguarda il 27enne, invece, si attente il sì finale da Malaga per Jony.

DIFESA – Tra i nomi per la difesa rispunta la pista per Hinteregger, 27enne difensore austriaco, ma anche Viana (Braga), Jemerson (Monaco) e lo slovacco Vavro (Copenaghen).