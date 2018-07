CALCIOMERCATO. Lukaku verso il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO LUKAKU – Sembrava destinato a finire in Premier ed invece, ora che è in scadenza di contratto (30 giugno 2020), potrebbe presto prolungarlo fino al 2022. Il nome di Jordan Lukaku potrebbe essere legato ancora per un po’ a quello della Lazio: l’acquisto di Durmisi, sottolinea il Corriere dello Sport, non presupporrà la partenza del belga, anzi. Inzaghi, con il fratello di Romelu, avrà un elemento in più a centrocampo. Intanto Jordan – da poco riunitosi al gruppo – non ci si allena ancora insieme: sta cercando di risolvere in modo definitivo la tendinopatia al ginocchio sinistro, prima di tornare a completa disposizione.