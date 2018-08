CALCIOMERCATO. Milan, pazza idea Milinkovic: le cifre del colpo

MILINKOVIC MILAN MERCATO – Dopo l’arrivo di Mattia Caldara e Gonzalo Higuaín, il Milan prepara un altro colpo. Il responsabile dell’area tecnico-sportiva del club, Leonardo, pensa ad un centrocampista per la squadra che verrà: come riporta La Stampa, il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, avrebbe chiesto alla società un elemento fisicamente possente ma anche forte tecnicamente. Nel mirino dei rossoneri ci sono Diadié Samassékou ed Adrien Rabiot, entrambi in scadenza di contratto con Salisburgo e PSG, ma nelle ultime ore pare che Leonardo stia pensando al grande colpo in casa Lazio, mettendo gli occhi addosso a Sergej Milinković-Savić.

PRESTITO E RISCATTO – La proposta economica sarebbe già pronta: 40 milioni di euro per il prestito (oppure 20 con Bonaventura) e 80 milioni per il riscatto tra un anno. Diritto e non obbligo di riscatto, un escamotage già utilizzato per l’affare Higuain e utile per aggirare i vincoli del Fair Play Finanziario.