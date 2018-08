Calciomercato. Milinkovic verso la permanenza, ma se parte Modric…

CALCIOMERCATO REAL MADRID MILINKOVIC – La paura di vederlo lontano dalla Lazio via via sta svanendo. Milinkovic con tutta probabilità resterà un calciatore biancoceleste e subito dopo ci sarà l’adeguamento di contratto. Secondo Tuttomercatoweb.com, Lotito starebbe per chiudere la porta in faccia anche al Real Madrid: resta da tenere d’occhio la situazione di Luka Modric, ancora al centro di voci di calciomercato. Solo in caso di partenza del croato potrebbe esserci la possibilità che il serbo parta.