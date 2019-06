CALCIOMERCATO, Neto: “Benfica?Opportunità molto importante”

CALCIOMERCATO LAZIO NETO – Sta per terminare l’avventura alla Lazio del giovane Pedro Neto che, insieme al connazionale Bruno Jordão, è stato venduto al Benfica. In attesa dell’ufficialità dell’operazione, il giovane attaccante ha parlato del suo nuovo club in un’intervista al quotidiano lusitano O Jogo: queste le sue dichiarazioni.

SUL BENFICA – “Ovviamente sarebbe un’opportunità molto importante per me, ma nulla è ancora definito. Sto aspettando di conoscere quale sarà il mio futuro e non so ancora nulla a riguardo”.