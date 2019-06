Calciomercato, pronti 9 milioni per il turco: la situazione

CALCIOMERCATO TURCHIA LAZIO – Un altro rumor di mercato arriva dalla Turchia. Ertugrul Ersoy, centrale classe 1997, capitano del Bursaspor sarebbe finito nel mirino della Lazio. Secondo diversi media turchi, i biancocelesti avrebbero formulato un’offerta da nove milioni di euro per il difensore che è entro anche a far parte del giro della Nazionale. C’è della concorrenza, però, per quello che è uno dei migliori elementi del Busaspor: si tratta del Galatasaray e di un paio di club tedeschi.