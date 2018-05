Canigiani: “Superate le 60mila presenze. Vicini al sold-out”

LAZIO INTER CANIGIANI – Sulle frequenze della radio ufficiale biancoceleste, è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani che ha parlato della sfida contro l’Inter relativamente ai tagliandi:

AGGIORNAMENTO ORE 19.01 – “L’altro spicchio di Maestrelli è andato esaurito, quindi al momento abbiamo superato abbondantemente i 60 mila spettatori. È rimasto qualche migliaio di biglietti in Monte Mario, anche se ricordo sempre ai tifosi di fare qualche tentativo sia online che nelle ricevitorie per controllare eventuali casi di annullamenti negli altri settori. Andiamo verso le 65 mila presenze: la capienza dello stadio è di 70 mila posti, ma quelli vendibili per ragioni di sicurezza sono circa 68 mila”.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 – “É stata aperta un’ultima parte della Curva Maestrelli, circa 3500 posti. C’è ancora qualche migliaio di biglietti in Monte Mario, mentre la Tevere è esaurita ma ogni tanto si liberano dei posti ed è il caso di chiedere alla ricevitoria. Una decina di posti ogni tanto compaiono, parliamo ovviamente di numeri piccoli. La partita è stata impostata con lo stadio pieno, eravamo preparati all’evenienza. Credo che i 3500 ancora a disposizione non dureranno molto, già stasera si rischia di esaurirli”.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – “Abbiamo superato le 55mila presenze, stiamo raggiungendo speditamente quota 60mila. Un obiettivo raggiungibile se si riuscirà ad aprire lo spicchio in Maestrelli. Stiamo lavorando per riuscirci. Al momento sono rimasti qualche migliaio di biglietti in Monte Mario, i prezzi sono 90 euro e 60 per gli Under 16. Tutti gli altri settori sono esauriti. Anche se qualche unità ogni tanto può liberarsi, consiglio quindi di fare sempre un tentativo. Domenica, oltre alle varie ricevitorie e negozi, saranno predisposti, anziché all’Ostello della Gioventù, dei box in via Nigra allo stadio dei Marmi per vendere gli ultimi tagliandi eventualmente disponibili”.

BUS SHARING – “Per i parcheggi attendiamo comunicazioni, giocando la sera abbiamo più margine di manovra. Per il bus sharing ci sono otto punti di raccolta, basta andare sul sito e prenotarsi scegliendo da dove partire e dove tornare. E’ una sperimentazione per verificare l’efficienza del servizio ed eventuali criticità per poi magari renderlo ancora più importante l’anno prossimo. Va provato per valutare l’iniziativa. Questo sistema permette di organizzarsi anche in modo autonomo. I primi feedback sono stati positivi e alcuni tifosi stanno preparando infatti anche un pullman autonomo oltre agli otto da noi predisposti. Serve però un numero minimo di persone, nel nostro caso invece il servizio è comunque garantito. Studieremo in estate questa attività e valuteremo come proporlo per la prossima stagione. Vanno create aree e bisogna parlare con le forze dell’ordine: per il momento è una sperimentazione in una partita importante in termini di presenze. Le tappe di partenza erano inizialmente dentro il Raccordo, ma poi abbiamo scoperto un alto numeri di abbonati ad Ostia. L’obiettivo sarebbe averlo in futuro da tutte le zone dove sono presenti i tifosi, evitando pullman con poche persone”.