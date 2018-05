Capuano: “de Vrij deve giocare, è il suo biglietto da visita. L’Inter sta meglio della Lazio”

LAZIO INTER DE VRIJ CAPUANO – Anche Giovanni Capuano si unisce alla lunga sfilza di opinioni su Lazio-Inter e sulla questione legata al conflitto d’interessi che vivrà domenica prossima Stefan de Vrij, qualora Inzaghi decida di schierarlo dal primo minuto. Ecco le parole del giornalista rilasciate ai microfoni di ‘Mediaset Premium’: “Lazio un pochino logora, mentre nell’ultimo turno di campionato l’Inter è stata la squadra a correre di più: ho l’impressione che la squadra nerazzurra stia fisicamente meglio”.

DE VRIJ – “Io credo che Stefan de Vrij debba giocare perché sa che è il suo biglietto da visita verso i nuovi compagni e la nuova società. A Crotone è stato il migliore della Lazio e non c’è ragione affinché stia fuori e penso che quella di Simone Inzaghi sia stata pretattica, ma alla fine lo farà giocare. Pressione sul giocatore? Ha risposto domenica in campo da migliore, non era uno scontro diretto ma la Lazio sapeva di giocarsi la Champions e quindi credo veramente che dobbiamo abituarci che ci sono professionisti: poi dopo se capisci che c’è qualcosa di strano se ne riparla. C’è chi ha vinto un triplete sapendo che avrebbe lasciato la squadra a un altro. Mossa dell’Inter? Sicuramente ha messo scompiglio in casa Lazio, ammesso sia stata l’Inter, però ripeto è un elemento di disturbo altamente gestibile come ha già dimostrato de Vrij in varie occasioni”.