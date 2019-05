Casillas colto da infarto, i messaggi dei laziali. Acerbi: “Forza Campione!” E Luis Alberto prega per lui…

SOCIAL LAZIO CASILLAS – Il portiere del Porto e Campione del Mondo con la Spagna nel 2010, Iker Casillas, è stato colto da un infarto durante l’allenamento odierno con la sua squadra. Il club portoghese ha rassicurato i tifosi di tutto il mondo: il giocatore è fuori pericolo di vita ma le sue condizioni restano sotto costante monitoraggio. Stagione finita, sicuramente, per il numero 1 spagnolo, raggiunto nel pomeriggio da migliaia di messaggi di vicinanza.

I MESSAGGI DELLA LAZIO – Tra questi sono stati tanti i messaggi profusi sui social dai giocatori della Lazio. Su Twitter a Luis Alberto sono bastate tre emoticon con le mani giunte in segno di preghiera per far capire il suo stato d’animo mentre Francesco Acerbi ha scritto “Forza Campione”.